Lamptey sul rapporto con Dodo: "Ho parlato con lui mi ha accolto benissimo"
Il nuovo esterno destro della Fiorentina Tariq Lamptey si è presentato al club viola e ai suoi tifosi in conferenza stampa direttamente dal Wind 3 Media Center del Viola Park. Queste le sue parole riguardo al rapporto con Dodo, suo concorrente per un posto da titolare sulla corsia destra della formazione di Pioli: "Ho parlato tanto con Dodo che mi ha accolto benissimo. Kayode mi ha parlato benissimo della Fiorentina e della città. Sono felicissimo di essere qua".
