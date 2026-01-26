Sorpasso Lazio per Daniel Maldini: l'obiettivo viola adesso è vicino ai biancocelesti
La Lazio mette la freccia per Daniel Maldini. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, i biancocelesti sono vicini a definire l'accordo con l'Atalanta per il trequartista figlio d'arte classe 2001 che da tempo è nel mirino anche della Fiorentina. In caso di fumata bianca, la formula sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a certe condizioni. La Dea incasserebbe subito un milione di euro per il prestito oneroso del giocatore e 13-14 milioni per l'eventuale riscatto.
Maldini in questa stagione ha collezionato finora appena 11 presenze con 1 assist e 376 minuti giocati. Su di lui nelle scorse settimane hanno messo gli occhi, oltre che ai viola, anche Juventus e Napoli.
