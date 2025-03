Kean, ancora a secco di gol contro il Napoli: obiettivo quota 20 centri stagionali

vedi letture

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola si concentra su Moise Kean. Il centravanti gigliato, tornato in campo giovedì sera dopo la botta al volto subita contro il Verona, vuole tornare a segnare e oggi contro il Napoli cercherà di raggiungere un nuovo obiettivo, fare gol ai partenopei. La formazione azzurra infatti è l'unica big italiana a cui non ha ancora mai segnato in carriera. A secco di gol dal 6 febbraio, Fiorentina-Inter 3-0, l'ex attaccante della Juventus ha voglia di tornare sul tabellino dei marcatori e raggiungere quota 20 centri stagionali. Fin qui è fermo a 19, 15 in campionato e 4 tra Europa e Coppa Italia.

La punta classe 2000 è il faro offensivo del gioco viola, il catalizzatore delle manovre d'attacco della formazione di Palladino, oggi contro il Napoli proverà ad avere la meglio su Lukaku nel duello a distanza con il belga. Per farlo dovrà andare a segno, cosa che in realtà aveva fatto anche nel match di andata del Franchi vinto 3-0 dai partenopei. In quell'occasione però il Var annullò la rete per un fallo di mano sul primo controllo, la speranza è che questo pomeriggio vada diversamente.