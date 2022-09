JOVIC-VLAHOVIC, La sfida a distanza con vista Qatar

Oggi avversari, domani in corsa per una maglia da titolare nel prossimo Mondiale in programma in Qatar. Il Corriere Fiorentino analizza la sfida a distanza tra Dusan Vlahovic e Luka Jovic, sottolineando come per ora le statistiche sorridano al bianconero ex viola: un gol ogni 88 minuti e quattro centri stagionali, un solo gol invece per Jovic alla prima contro la Cremonese. Italiano ha spinto il proprio attaccante: oggi al Franchi ci sarà una sfida importante anche in vista del Mondiale.