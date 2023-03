JOVIC, Non giocherà con la Serbia: infiammazione virale

Luka Jovic salterà le partite della Serbia per la qualificazione al prossimo Europeo contro Lituania e Montenegro. A comunicarlo è la stessa Nazionale serba in una nota in cui spiega come l'attaccante della Fiorentina soffra di un'infiammazione virale degli organi respiratori e debba per questo riposare per almeno cinque-sette giorni con una terapia adeguata. Da capire se Jovic a questo punto farà ritorno a Firenze o resterà comunque in patria per la cura.