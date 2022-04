JOAQUIN, Non mi ritiro, gioco un altro anno

La vittoria della Copa del Rey ha cambiato i piani per il futuro a breve termine di Joaquín Sánchez. L'ex esterno offensivo della Fiorentina, oggi capitano del Betis, ha infatti annunciato che intende continuare a giocare per un'altra stagione: "Non so se rovinerò i piani a qualcuno, ma ormai ho deciso: giocherò un altro anno", le dichiarazioni riportate da Estadio Deportivo del 40enne spagnolo durante i festeggiamenti per il titolo biancoverde. Joaquin è attualmente in scadenza di contratto col Betis, ma vista la sua importanza nello spogliatoio non sarà certo difficile trovare un nuovo accordo.