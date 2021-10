ITALIANO, Via senza punti ma con tanta personalità

Al termine della partita giocata e persa contro la Lazio, Vincenzo Italiano ha parlato così a DAZN: "Questa è una delle partite in cui tutto può accadere, tranne perderle. C'è stato tanto equilibrio e tante occasioni per far gol. Poche volte riusciamo a concretizzare. Dispiace perdere perché volevamo venire qua, fare la partita e portare a casa punti".

Contento di aver giocato bene all'Olimpico?

"Più che occasioni ci sono tante situazioni che poi non si trasformano in gol. Arriviamo e sviluppiamo bene, con la Lazio sono venuti quasi tutti a subire noi invece siamo riusciti a fare la partita. In questo momento ci accontentiamo della grande personalità e identità della squadra. Poi bisogna cercare di mettere qualcosina in più".

Manca cattiveria sulle occasioni da gol?

"Fare questo tipo di scelte fa parte di un percorso di crescita. Bisogna prendere abitudine a giocare in certe zone di campo, se questo è il nostro unico problema penso che si possa risolvere. Però sono felice di quello che viene a fare per la seconda volta la squadra, purtroppo non condite da punti. Per me il bicchiere è mezzo pieno: andiamo via a testa alta".