ITALIANO (S.STAMPA), Stop Jovic spero in tempo

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, parla così dalla sala stampa del Via del Mare dopo l'1-1 in casa del Lecce: "Non è stato un bellissimo primo tempo, ma nonostante tutto eravamo riusciti a fare gol. Il gol preso potevamo evitarlo, magari facendoci dare una mano dalle righe di fondo. Non siamo stati bravi e attenti lì, ma nel reagire. La reazione è da squadra di orgoglio, di carattere: abbiamo tirato tanto e costruito situazioni, nel secondo tempo potevamo fare anche qualche altro gol e dispiace".

Quanto pesa la mancata vittoria in trasferta? Come sta Jovic?

"Pesa. Oggi eravamo qua con la stessa testa, idea e mentalità che ci ha visti vincere in Scozia. Dobbiamo continuare, stiamo lavorando su certi aspetti. Su Jovic non so dare notizie diverse da quanto so: ha sentito un problemino, spero si sia fermato in campo".

Che sensazione ha avuto a sfidare il Lecce?

"Con immenso piacere ho rivisto e riabbracciato un ex compagno ma anche mio allenatore come Marco Baroni. Il Lecce ha entusiasmo e dinamismo, crede in quanto propone e auguro loro di arrivare all'obiettivo. Hanno giovani interessanti, con questo modo di fare le partite hanno tantissime chance".

Kouame come lo giudica?

"Chri è in grande fiducia, è uno di quei ragazzi che portano l'entusiasmo necessario in tanti momenti. Ha ottenuto di rimanere a Firenze, e si mette a disposizione per qualsiasi cosa. Oggi avevo un po' di paura, perché ha foga e irruenza, ma ha fatto un gran gol ed è un ragazzo che in questo inizio di stagione sta meritando la nostra fiducia".