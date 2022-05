ITALIANO/2, L'attacco della Samp fa paura

Nell'analizzare la gara di lunedì contro la Sampdoria, durante la conferenza stampa di oggi il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato dell'avversario che i viola si troveranno di fronte ed anche della mancata contemporaneità dei match in questa penultima giornata di campionato:"Noi avremo sempre lo stesso atteggiamento, la voglia di fare un gol in più dell'avversario. Dovremo stare molto attenti sulla fase di non possesso: ho paura degli attaccanti della Samp. Spesso fuori casa non riusciamo a fare belle prove perché spesso prendiamo gol ma per l'ultima trasferta dovremo essere al massimo della concentrazione. Mancata contemporaneità delle partite? Io sono favorevole nel giocare sempre allo stesso orario... ma visto che non è possibile ci adeguiamo. Sapremo già i risultati delle altre e per questo dovremo tenere in conto tutte le opzioni possibili, senza pensare di dover gestire la partita: su questo non siamo capaci, non siamo bravi a fare calcoli. Qualsiasi cosa verrà prima della nostra gara dovrà essere utile per far venire fuori le nostre qualità".

