Isco suona la carica: "A Firenze in modalità gorilla. Il pari non serve"

Il Real Betis, arrivato poco fa a Firenze, ha postato un curioso video sui suoi canali social. Protagonista Isco Alarcon, campionissimo e capitano degli andalusi, a cui l'admin del profilo instagram del club, appena prima della partenza per Firenze, chiede:

"Prima della semifinale avevi detto che eri 'engorillado' (tradotto, 'in modalità gorilla', cioè feroce e violento, ndr). Adesso, al pensiero di arrivare in finale come ti senti?". La risposta di Isco: "Engorilladissimo, per dieci. Il pareggio per noi non conta, a Firenze andiamo per vincere".