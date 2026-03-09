Inter, infortunio muscolare per Calhanoglu: Fiorentina a rischio
FirenzeViola.it
Tegola per l'Inter che dovrà fare a meno di Hakan Calhanoglu, già ieri nel derby in panchina e vittima di un risentimento muscolare. Come ha comunicato il club nerazzurro sui propri canali ufficiali, il centrocampista turco dovrà saltare qualche partita a causa di un leggero risentimento muscolare agli adduttori della coscia destra. La situazione sarà valutata giorno per giorno ma Calhanoglu rischia di saltare anche Fiorentina-Inter, partita in programma domenica 22 marzo. Un forfait non da poco per Chivu che nella corsa scudetto dopo il derby perso ha il Milan alle calcagne e potrà sbagliare pochissimo per portare a casa il titolo.
Pubblicità
Primo Piano
Sarà sofferenza fino all'ultima di campionato. Che tristezza, squadra incapace di fare di più. Ci avete sfiniti con queste prestazioni. Kean ha problemi, rischia anche Cremona. Lezzerini ko: in lista UEFA dentro Christensendi Mario Tenerani
Le più lette
1 Sarà sofferenza fino all'ultima di campionato. Che tristezza, squadra incapace di fare di più. Ci avete sfiniti con queste prestazioni. Kean ha problemi, rischia anche Cremona. Lezzerini ko: in lista UEFA dentro Christensen
Copertina
Il preparatore Fiorini: "La Conference potrebbe aver scombussolato i piani della Fiorentina. Vi spiego le condizioni di Gudmundsson"
Redazione FVFirenzeViolaFiorentina-Parma 0-0, i viola non vanno oltre il pari tra i fischi del Franchi
Tommaso LoretoGud se ci sei batti un colpo, ma vale per tutti gli altri. Occhio al risultato del Via del Mare
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com