Inter, infortunio muscolare per Calhanoglu: Fiorentina a rischio

Tegola per l'Inter che dovrà fare a meno di Hakan Calhanoglu, già ieri nel derby in panchina e vittima di un risentimento muscolare. Come ha comunicato il club nerazzurro sui propri canali ufficiali, il centrocampista turco dovrà saltare qualche partita a causa di un leggero risentimento muscolare agli adduttori della coscia destra. La situazione sarà valutata giorno per giorno ma Calhanoglu rischia di saltare anche Fiorentina-Inter, partita in programma domenica 22 marzo. Un forfait non da poco per Chivu che nella corsa scudetto dopo il derby perso ha il Milan alle calcagne e potrà sbagliare pochissimo per portare a casa il titolo.