Inter-Fiorentina, i convocati di Palladino: assenti Adli e Pablo Marì, ci sono i nuovi

vedi letture

La Fiorentina tramite il suo account Twitter ha pubblicato la lista convocati per la gara di lunedì sera contro l'Inter a San Siro. Non saranno a disposizione Yacine Adli, che non riesce evidentemente a recuperare dal problema alla caviglia, e neanche Pablo Marì, che ancora non ha superato gli acciacchi fisici da Monza-Fiorentina. Prima convocazione per Zaniolo, Fagioli e Ndour. Di seguito la lista completa.

Portieri: De Gea, Martinelli, Terracciano.

Difensori: Dodo, Moreno, Parisi, Pongracic, Ranieri, Gosens.

Centrocampisti: Cataldi, Fagioli, Folorunsho, Mandragora, Ndour, Richardson.

Attaccanti: Beltran, Caprini, Colpani, Gudmundsson, Kean. Zaniolo.