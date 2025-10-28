Inter-Fiorentina, ecco i 24 convocati di Pioli: assenti Sabiri e gli infortunati

vedi letture

La Fiorentina ha ufficializzato i 24 giocatori convocati per la partita contro l'Inter di domani sera a San Siro (ore 20.45). Tutti a disposizione, tranne Sabiri (reduce dallo spezzone di gara contro il Bologna), e dunque starà a Stefano Pioli fare le sue scelte per la formazione titolare. Unici assenti giustificati Kouame (che sta recuperando dopo il lungo stop) e Lamptey (che prosegue la riabilitazione dopo l'operazione).

La lista dei convocati viola per la partita contro l’Inter:

1) COMUZZO Pietro

2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

3) DE GEA QUINTANA David (P)

4) DZEKO Edin

5) FAGIOLI Nicolò

6) FAZZINI Jacopo

7) FORTINI Niccolò

8) GOSENS Robin Everardus

9) GUDMUNDSSON Albert

10) KEAN Moise Bioty

11) KOUADIO Eddy Nda Konan

12) LEZZERINI Luca (P)

13) MANDRAGORA Rolando

14) MARÍ VILLAR Pablo

15) MARTINELLI Tommaso (P)

16) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans

17) NDOUR Cher

18) PARISI Fabiano

19) PICCOLI Roberto

20) PONGRAČIĆ Marin

21) RANIERI Luca

22) RICHARDSON Michael Amir Junior

23) SOHM Simon Salomon Junior

24) VITI Mattia