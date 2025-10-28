Inter-Fiorentina, ecco i 24 convocati di Pioli: assenti Sabiri e gli infortunati
La Fiorentina ha ufficializzato i 24 giocatori convocati per la partita contro l'Inter di domani sera a San Siro (ore 20.45). Tutti a disposizione, tranne Sabiri (reduce dallo spezzone di gara contro il Bologna), e dunque starà a Stefano Pioli fare le sue scelte per la formazione titolare. Unici assenti giustificati Kouame (che sta recuperando dopo il lungo stop) e Lamptey (che prosegue la riabilitazione dopo l'operazione).
La lista dei convocati viola per la partita contro l’Inter:
1) COMUZZO Pietro
2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
3) DE GEA QUINTANA David (P)
4) DZEKO Edin
5) FAGIOLI Nicolò
6) FAZZINI Jacopo
7) FORTINI Niccolò
8) GOSENS Robin Everardus
9) GUDMUNDSSON Albert
10) KEAN Moise Bioty
11) KOUADIO Eddy Nda Konan
12) LEZZERINI Luca (P)
13) MANDRAGORA Rolando
14) MARÍ VILLAR Pablo
15) MARTINELLI Tommaso (P)
16) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans
17) NDOUR Cher
18) PARISI Fabiano
19) PICCOLI Roberto
20) PONGRAČIĆ Marin
21) RANIERI Luca
22) RICHARDSON Michael Amir Junior
23) SOHM Simon Salomon Junior
24) VITI Mattia
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati