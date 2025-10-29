Inter-Fiorentina 3-0: arriva anche la doppietta di Cahlanoglu

FirenzeViola

© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 22:32Primo Piano
di Alessandro Di Nardo

L'Inter chiude i conti dagli undici metri all'87': ancora Calhanoglu, dal dischetto, rigore che nasce per un fallo di Mattia Viti su Bonny, con l'ex Empoli che in scivolata in ritardo stende l'attaccante di casa e si becca il secondo giallo e conseguente espulsione. Il turco calcia alla perfezione, destro incrociato e De Gea battuto, settimo centro per Cahlanoglu contro la Fiorentina, la sua vittima preferita. Per la squadra di Pioli è notte fondissima.