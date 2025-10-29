FirenzeViola

Inter-Fiorentina 2-0: prima grossa chance per la Fiorentina con Kean

Inter-Fiorentina 2-0: prima grossa chance per la Fiorentina con KeanFirenzeViola.it
Ieri alle 22:28
di Alessandro Di Nardo

Al minuto ottantadue prima grossa occasione da gol per la Fiorentina: per la prima volta Bisseck si perde Moise Kean, che vince il duello fisico e si presenta a tu per tu con Sommer ma spara a salve, sinistro un po' troppo strozzato e Sommer che para in allungo senza troppi problemi. Risultato che rima e di 2-0 per i nerazzurri.