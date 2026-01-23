Info viabilità e parcheggi per i tifosi per Fiorentina-Cagliari: caos per la chiusura di Ponte al Pino

Anche la Fiorentina ricorda che domani per Fiorentina-Cagliari muoversi verso lo stadio e parcheggiare sarà più difficoltoso del solito a causa della chiusura di Ponte al Pino e la conseguente modifica della viabilità. Il club riassume dunque tutte le info necessarie ai tifosi in una nota, rimandando poi tutti i dettagli ai siti di riferimento del comune.

"ACF Fiorentina informa i propri tifosi che, in occasione della gara con il Cagliari, in programma domani, sabato 24 gennaio alle ore 18:00 e, considerata la concomitante chiusura del Cavalcaferrovia di Ponte al Pino, saranno adottati i seguenti provvedimenti con possibile impatto sull’afflusso allo stadio:

-chiusura della Passerella Pedonale della Stazione di Campo di Marte sia per l’afflusso che per il deflusso dallo stadio;

-divieto di sosta e transito in Via Mannelli;

-divieto di sosta in Via Masaccio;

- divieto di sosta e transito in Viale Mazzini;

Chi volesse raggiungere la zona dello stadio Franchi dovrà quindi utilizzare le direttrici provenienti dal Cavalcavia delle Cure o da Piazza Alberti.

In alternativa alla passerella della stazione sarà possibile utilizzare la passerella ferroviaria all’altezza di via Fra’ Paolo Sarpi dove è stata prevista un’area di parcheggio per i motorini lungo Via Mannelli (raggiungibile da Piazza Alberti).

Le Autorità Cittadine invitano i tifosi a utilizzare il trasporto pubblico che per l’occasione sarà potenziato, sulla linea 52 nel tratto Stazione Santa Maria Novella-via Sette Santi negli orari della partita saranno aggiunte due vetture rispetto al servizio ordinario.

L’accesso allo stadio Franchi sarà, infine, possibile dalle ore 16:00 considerando l’alta affluenza prevista.

Per garantire un ingresso sereno ed evitare, di conseguenza, situazioni di calca nei pressi dei prefiltraggi e dei tornelli, tutti coloro in possesso di un titolo di accesso sono invitati a presentarsi con ampio anticipo agli accessi".

Maggiori informazioni sui provvedimenti connessi alla chiusura del Ponte al Pino sono reperibili sui siti del Comune (le notizie riguardanti i lavori a Ponte al Pino appunto) e della Prefettura nonché di Autolinee Toscane per le modifiche di percorso.