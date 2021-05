IND.FV, Rocco Commisso è ripartito per gli USA

Rocco Commisso ha lasciato Firenze stamattina presto e ha preso il suo aereo per tornare negli Stati Uniti. Come raccolto da FirenzeViola.it, il presidente ha così deciso di andarsene dalla Toscana dopo aver passato 39 giorni a stretto contatto con la Fiorentina. Commisso tornerà a Firenze ad estate inoltrata, dal momento che lui stesso ha annunciato che non sarà presente a Moena nel ritiro di luglio.