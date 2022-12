IND. FV, Kouame out contro il Bastia causa lombalgia

Non solo Terzic e Maleh si sono dovuti fermare per dei problemi, anche Christian Kouame non sarà della partita questo pomeriggio contro il Bastia. Come appreso dalla redazione di FirenzeViola.it, l'ivoriano si è fermato causa lombalgia. Adesso restano da capire gli eventuali tempi di recupero. Anche Venuti non sarà presente in Corsica per dei fastidi muscolari accusati contro l'Arezzo e che lo hanno costretto a saltare le ultime due amichevoli (Always Ready e Int. Cup).