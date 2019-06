IND. FV, Colloquio anche per l'ex difensore Dainelli

Che la nuova Fiorentina voglia far affidamento su alcuni ex viola è ormai un dato di fatto. Anche se i ruoli non sono ben chiari, visto che Rocco Commisso non è uno che sul lavoro scherza, vuole comunque persone che conoscano Firenze e la Fiorentina cui affidarsi. E per un primo colloquio in sede in queste ore, secondo quanto raccolto da FirenzeViola, è passato anche l'ex capitano Dario Dainelli che dopo l'ultima stagione al Livorno e festeggiati da poco i 40 anni ha appeso gli scarpini al chiodo. Dainelli non ha mai nascosto di voler tornare a vivere fisso a Firenze, dove ha casa, mettendo magari la sua esperienza a disposizione della Fiorentina. D'altronde che Dainelli sia stato un punto di riferimento e capitano rispettato dell'era Prandelli è un dato di fatto e che possa trasmettere fiorentinità e viola lo è altrettanto. Per ora si è trattata di una chiacchierata, chissà che non diventi qualcosa di più.