Dagli inviati Il Viola Park è sold-out per l'amichevole della Fiorentina con la Primavera: il dato

Sold-out anche stasera al Viola Park per la prima amichevole estiva della Fiorentina agli ordini di Stefano Pioli, impegnata contro la Primavera di Galloppa per dare il via alla stagione. Sono 1500 i tifosi presenti al centro sportivo di Bagno a Ripoli per godersi le gesta di Kean e compagni, quindi sono stati venduti tutti i biglietti a disposizione per lo Stadio Curva Fiesole, teatro della sfida.