Il punto sugli esuberi. La Nazione: "Ikoné-Paris FC. Due club di A su Barak"

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 12:23
di Redazione FV

L’edizione odierna de La Nazione fa il punto sugli esuberi in casa Fiorentina. Niente di nuovo sul fronte Beltran, sullo sfondo rimane il River Plate così come l’ipotesi di una permanenza fino a gennaio. Ikoné valuta la proposta del Paris FC, Barak oscilla tra Cagliari e Verona. 