Il Napoli cerca un sostituto di Lukaku, Il Mattino: "Riflessioni in corso su Kean"

Occhio ai colpi di scena degli ultimi giorni di mercato perché, dopo l'infortunio di Lukaku, da Napoli prevedono un possibile colpo last minute di Manna e De Laurentiis. Secondo Il Mattino, se l'Inter aprisse per Francesco Pio Esposito gli azzurri sarebbero pronti a fare una follia. Si sta aprendo invece una riflessione attorno al nome di Moise Kean per il quale i partenopei valutano un assalto in extremis, consci però che nel caso servirebbe una grande convinzione essendo una potenziale trattativa da oltre 50 milioni di euro per il cartellino e 4 all'anno di ingaggio.

Un nome da tenere d'occhio è quello di Patrick Cutrone del Como che condivide lo stesso agente con Lukaku.