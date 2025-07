FirenzeViola Il dato sugli spettatori: quasi 1500 i tifosi della Fiorentina oggi al Viola Park

L'entusiasmo della prima settimana di ritiro al Viola Park si conclude con numeri discreti per la Fiorentina che oggi festeggia i quasi 1500 tifosi che si sono presentati nelle tribune dello stadio Curva Fiesole per godersi l'ultimo allenamento della settimana a porte aperte della squadra agli ordini di Stefano Pioli. Il dato esatto registra 1400 spettatori totali oggi per supportare la squadra viola.