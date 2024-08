IKONE, Nuova offerta dal Qatar: nuovo no del francese

FirenzeViola.it

© foto di MATTEO PAPINI

Il futuro di Ikoné non è così certo ma nei giorni scorsi il francese avrebbe respinto al mittente una nuova offerta dal Qatar, secondo quanto riporta Tuttomercatoweb. A farsi avanti l’Al Arabi Sports Club, ma il transalpino non sembra ancora convinto della destinazione e ha deciso di non prendere in considerazione la proposta.

Già oltre un mese fa Ikoné aveva respinto le offerte di Al Arabi e Al-Duhail. Per ora dunque il giocatore, che non dispiace comunque a Palladino secondo quanto appreso da Fv, resta in viola ma nulla escluso in questa ultima parte del calciomercato, anche alla luce del fatto che in altri paesi, come Qatar e Arabia, il mercato chiude più tardi.