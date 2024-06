IKONÉ, La cifra pronta a mettere sul piatto l'Al-Arabi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sirene dal Qatar per Jonathan Ikone, esterno della Fiorentina pronto a lasciare Firenze. Stando a quanto riporta TMW è in arrivo una proposta ufficiale da parte dell'Al-Arabi (la squadra in cui gioca Verratti), molto intrigante soprattutto per quanto riguarda il giocatore: il club qatariota ha prospettato un ricco contratto da 4 milioni di euro di ingaggio annuo. Alla Fiorentina non è ancora arrivata una proposta ufficiale, ma il club viola ha fissato il prezzo di vendita attorno ai 10 milioni.

LEGGI L'ANTICIPAZIONE: "IKONÉ, Non solo l’Al Duahil: ci pensa pure l’Al Arabi"