IKONE, Destinato ad addio ma pesa la valutazione

Jonhatan Ikoné ieri sera a Guimaraes è stato una delle delusioni della gara nonostante in Conference abbia finora dato segnali di risveglio (a differenza del campionato dove è la prima riserva nelle gerarchie di Palladino, ma non si è ancora sbloccato) arrivando a segnare 4 gol e 1 assist nei playoff. Segnali di risveglio rispetto alle scorse stagioni, ancora poco sufficienti però ad evitargli il possibile addio. Il francese già in estate era stato uno dei giocatori messi dalla Fiorentina sul mercato ma il giocatore stesso aveva rifiutato le sirene arabe mentre erano sfumate altre destinazioni.

Anche in questo gennaio la Fiorentina oltre ad un vice Kean vorrebbe trovare un altro esterno di qualità che vedrebbe fargli spazio proprio Ikoné. Il problema secondo quanto appreso da Firenzeviola però è il valore che ne dà la Fiorentina con pochi club dunque destinati a farsi avanti. Vedremo se a gennaio, a mercato aperto, ci saranno nuove offerte e nuove valutazioni anche da parte dei viola.