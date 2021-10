IACHINI, Ecco cosa non è andato coi viola. Su DV9...

L'ex allenatore della Fiorentina Beppe Iachini ha parlato a TMW Radio di molti temi, toccando anche l'argomento Fiorentina tra passato e futuro, in particolare esprimendosi sulla questione che riguarda il rinnovo di Dusan Vlahovic. Ecco quanto detto sui viola:

Vlahovic è già da top club?

"Sicuramente sì. Ha grosse potenzialità, margini di crescita, ma è già un giocatore importante. Quando ero a Firenze lavorava molto bene, ci fermavamo con lui dopo l'allenamento per formare alcuni particolari. Lui ha grande voglia di imparare, di voler migliorare".

Come valuta il rifiuto al rinnovo con la Fiorentina?

"Il presidente Commisso è straordinario, vuole confermarlo e farà di tutto per questo, ma il ragazzo andrà in svincolo nel 2023 e i procuratori sanno cosa fare. Non so come è consigliato in realtà, perché come ragazzo è di cuore. Io gli consiglierei di rimanere, perché è una squadra in evoluzione, sta crescendo, così come la società. Commisso è ambizioso e lo è anche la piazza. Io gli consiglierei di rimanere dove può sentirsi leader".

Cosa è successo lo scorso anno con la Fiorentina?

"Abbiamo potuto fare la preparazione insieme, poi quattro giocatori sono arrivati a fine mercato e quindi c'è stato poco tempo per lavorarci. Ci vennero poi a mancare anche elementi importanti. Abbiamo avuto problematiche e con un po' di tempo avremmo potuto fare un campionato diverso".

Per chiudere: per lei ci sono state possibilità per andare a Salernitana?

"Ci sono state delle possibilità ma non sono andato. Ora vedremo".