IACHINI, E i numeri di un inizio stagione negativo

La Fiorentina sta vivendo un momento difficile e nell'occhio del ciclone è finito il suo tecnico Beppe Iachini: a quasi un anno dal suo arrivo, il berretto ascolano non è ancora riuscito ad imprimere un'identità alla squadra, con risultati e statistiche che ci confermano le sue difficoltà. Abbiamo scelto alcuni dati forniti dalla Lega Serie A che dimostrano come la sua Fiorentina non solo pecchi per qualità del gioco ma anche per intensità e determinazione:

- La Fiorentina, da inizio stagione ad oggi, è la squadra che ha corso di meno in Serie A ( media di 101.473 km percorsi a partita), due chilometri in meno del Milan, penultimo in questa speciale classifica. I gigliati a differenza dei rossoneri, corrono anche male però, visto che i recuperi palla dei viola sono pochi (Amrabat, con 41 riconquiste di possesso palla, è l’unico giocatore di movimento che i viola hanno nei primi 30 posti di questa classifica) ed il possesso della squadra di Iachini, quinta in A per media di possesso-palla per partita, è il più sterile del campionato (delle prime 8 in questa speciale graduatoria è quella più in basso in classifica).

- Un altro parametro per valutare la forza di reazione di una squadra è la capacità di recuperare un risultato e anche in questo i tifosi fiorentini non possono dormire sonni tranquilli: la Fiorentina in questa stagione, quando si è trovata sotto nel risultato, non è mai riuscita a racimolare nemmeno un punto. Dopo un gol subito i viola non riescono mai a reagire e questo si è evidenziato anche a Roma nell’ultimo turno.

- Per concludere, mister Iachini dimostra di non avere fortuna neanche coi cambi: per ben 27 volte il tecnico fiorentino ha inserito un giocatore a partita in corso e, tra tutti i subentrati, nessuno ha partecipato a un gol (né segnando né fornendo assist), una quota di partecipazione di 0 reti dalla panchina, record negativo condiviso col Cagliari di Di Francesco (fonte: transfermarkt).

Insomma, Iachini era arrivato con la nomea del tecnico grintoso e coriaceo, abile nel far giocar male gli avversari piuttosto che esaltare le trame di gioco della sua squadra, ma della determinazione e grinta "iachiniana", per adesso, nemmeno l'ombra.