I valori della rose in Serie A, Fiorentina 7°. Primo posto per l'Inter

Il portale Transfermarkt.it ha stilato la classifica delle formazioni di Serie A in base al valore della rosa. La Fiorentina si trova al settimo posto con un valore totale di 285,4 milioni di Euro. Primo posto per l'Inter, la cui rosa vale in tutto 693,8 milioni, secondo gradino del podio per la Juventus (602,7 milioni) e medaglia di bronzo per il Napoli con 503,1 milioni.

Davanti ai gigliati anche Milan (471,5), Atalanta (459,1) e Roma (401). Di seguito il post Instagram di Transfermarkt.it con la classifica completa: 