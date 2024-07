TMW, Trattativa avanzata per il rinnovo di Ranieri

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Con Milenkovic in uscita e il futuro di Valentini ancora in bilico, la Fiorentina punta a tutelarsi in difesa e dopo il rinnovo di inizio giugno di Lucas Martinez Quarta, adesso è pronta a prolungare il contratto di Luca Ranieri. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il centrale 25enne - il cui contratto scadrà nel giugno 2025 - presto firmerà un nuovo accordo per le prossime 4-5 stagioni con importante ritocco dell'ingaggio, che andrà quasi a raddoppiare.