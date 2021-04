TMW, La Fiorentina pensa a Lippi come nuovo dt

La Fiorentina pensa a Marcello Lippi per il ruolo di direttore tecnico nella prossima stagione. Secondo quanto raccolto da TMW, l'operazione non è semplice, visto anche il rapporto non proprio idilliaco dell'ex commissario tecnico della Nazionale con la piazza, ma la dirigenza ci sta pensando e presto potrebbero esserci dei contatti diretti. Una corrente all'interno della società gigliata spinge per questa opzione, con Daniele Pradè che resterebbe comunque come direttore sportivo.

Quello di Lippi, proposto da TMW, è uno dei tanti nomi che potrebbero essere papabili per la Fiorentina che intanto sta sondando anche altre piste, come riportato da FV (LEGGI QUI).