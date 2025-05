TMW, L'Atalanta pensa a Gudmundsson per il dopo Lookman: adesso le scelte di Fiorentina e Genoa

vedi letture

Continua il rebus sul futuro di Albert Gudmundsson. La Fiorentina non è sicura di riscattare l'islandese per 17 milioni più bonus vista una stagione che, anche a causa di infortuni e problemi extra campo, non è stata all'altezza delle aspettative. Ventiquattro presenze, sei gol e due assist in Serie A più due gol in Conference League. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, tra la Fiorentina e il Genoa, dove Gudmundsson potrebbe tornare, si potrebbe inserire l'Atalanta. I nerazzurri in estate cederanno Lookman e dovranno acquistare un sostiututo del nigeriano.

L'islandese è un nome caldo che già in passato è stato nel mirino dei bergamaschi. Se la Fiorentina non dovesse, cosa possibile, riscattare il suo numero 10 è da capire la valutazione che ne farà il Genoa. Un anno fa i liguri non scendevano dai 25 milioni ma oggi potrebbero bastarne di meno.