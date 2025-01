TMW, Folorunsho ci siamo: cifre e dettagli dell'accordo

FirenzeViola.it

Dopo Valentini la Fiorentina è vicinissima a concludere un'altra operazione di mercato, che nelle prossime ore porterà Michael Folorunsho a vestire la maglia viola. Come riferito dai colleghi di TuttoMercatoWeb, il classe '98 è il giocatore scelto dalla società viola, che avrebbe già definito con il Napoli - prossima avversaria in campionato - l'intesa economica e la formula: prestito fino a giugno con obbligo di riscatto fissato tra gli 8 e 9 milioni di euro. Per il centrocampista pronto un contratto di quattro anni.