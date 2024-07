TMW, Dopo Pioli, Benzema fa saltare anche Theate

FirenzeViola.it

Ha dell'incredibile quanto sta succedendo in casa Al-Ittihad. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb, Karim Benzema dopo aver fatto saltare l'arrivo di Stefano Pioli avrebbe posto il veto anche sull'ex obiettivo viola Arthur Theate. L'ex Real Madrid ha chiesto e ottenuto alla sua società di non tesserare il centrale belga - con cui il club saudita aveva ottenuto un accordo nei giorni scorsi sulla base di 18 milioni versari al Rennes - e spera che nei prossimi giorni l'Al-Ittihad possa trovare un accordo con Nacho, suo ex compagno di squadra e attualmente svincolato.