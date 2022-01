TMW, Agenti di Vlahovic attesi stasera a Torino

Procede spedita la trattativa che porterà Dusan Vlahovic dalla Fiorentina alla Juventus. L'accordo tra i due club è stato trovato nelle ultimissime ore, tanto che la stessa Juventus ha ricevuto l'ok dalla Fiorentina per definire con l'entourage del centravanti serbo tutti i dettagli del contratto. In questo senso, gli agenti del classe 2000 sono attesi a Torino in serata per mettere nero su bianco l'accordo da 7 milioni di euro netti a stagione fino al 2026 con opzione per la stagione successiva. A riportarlo è TMW.