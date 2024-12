TELEGRAPH, Viola interessati a McAtee del City

FirenzeViola.it

Tra pochi giorni, il primo gennaio, inizierà ufficialmente la sessione invernale di calciomercato. La Fiorentina, dopo il malore occorso a Edoardo Bove, è alla ricerca di un centrocampista che possa rinforzare la batteria di mediani a disposizione di Raffaele Palladino.

Oltre ai nomi di Frendrup, Folorunsho e Casadei, dall'Inghilterra giungono voci riguardanti un interesse del club viola per James McAtee del Machester City. Sulle tracce del classe 2002, secondo quanto riportato ieri dal Telegraph, ci sarebbero varie squadre europee, dal Nottingham Forest al West Ham in Inghilterra, Lipsia e Borussia Dortmund in Germania e Bologna e Fiorentina in Italia. Il centrocampista inglese, dopo due stagioni in prestito al Sheffield United, quest'anno pensava di trovare più spazio nella formazione di Guardiola. Fino ad adesso invece McAtee ha disputato solo 8 partite, segnando anche una rete, in tutte le competizioni con la maglia dei mancuniani.