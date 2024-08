SKY, Viola-Gud: si chiude appena Pinamonti sarà del Genoa

FirenzeViola.it

Ultime di calciomercato dall'esperto di SkySport Gianluca Di Marzio, che con un suo tweet aggiorna sulla vicenda Gudmundsson-Fiorentina: secondo il noto volto dell'emittente satellitare, per la chiusura dell'accordo che porterà il fantasista islandese alla corte del club di Commisso servirà solo che il Genoa si aggiudichi Andrea Pinamonti in prestito dal Sassuolo, una trattativa quest'ultima ormai in dirittura d'arrivo dopo che si è bruscamente interrotta la pista che avrebbe portato in Liguria Fabio Silva del Wolverhampton.