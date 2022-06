SKY, Milenkovic, l'Inter spinge ma niente sconti

La difesa dell'Inter potrebbe essere rivoluzionata nel corso di questa finestra di mercato e in caso di addio di Milan Skriniar i nerazzurri si piomberebbero su Nikola Milenkovic della Fiorentina, erede naturale dello slovacco. Secondo quanto riportato da Sky Sport i viola però, nonostante il contratto in scadenza nel 2023, non faranno sconti: per il serbo puntano ad incassare una cifra intorno ai 15 milioni.