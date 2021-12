SKY, Ikoné vicinissimo ai viola: trattativa avanzata

Arrivano novità importanti per quanto riguarda la trattativa tra la Fiorentina e il Lille per Ikone. Secondo quanto riportato da Sky Sport la società viola è in in fase di trattativa avanzata con il Lille per completare l'accordo per Jonathan Ikoné. La trattativa è nelle fase finali, con le condizioni personali del contratto del calciatore già concordate. La Fiorentina vuole formalizzare velocemente per anticipare l'inserimento tardivo del Lipsia e va avanti con fiducia per chiudere a breve. I contatti tra le parti sono continui per mettere nero su bianco, per un'operazione da 15 milioni.

Fiorentina are in advanced talks with Lille to complete the signing of Jonathan Ikoné. Negotiations at final stages - personal terms already agreed. 🟣🇫🇷 #transfers



Official bid for €15m. RB Leipzig are interested too but Fiorentina are confident to complete the deal soon. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 1, 2021