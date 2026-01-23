FirenzeViola I numeri della Fiorentina con l'arbitro Guida. Bilancio equilibrato, meglio il Cagliari

Sarà Marco Guida l'arbitro della prossima gara di campionato che vedrà protagonista la Fiorentina di mister Vanoli contro il Cagliari di mister Pisacane. Il fischietto del match, che andrà in scena domani sera alle ore 18 allo stadio Franchi, sarà assistito da Bindoni e Colarossi, mentre il quarto uomo sarà Bonacina. Al Var invece ci sarà Di Paolo, con l'Avar che sarà Di Bello. L'arbitro milanese della sezione di Torre Annunziata ha all'attivo ben 218 direzioni di gara in Serie A. Questa per lui è la diciassettesima stagione come arbitro della massima serie di calcio italiana, ed in questi anni ha già arbitrato la Fiorentina in ben 24 occasioni.

Per la squadra viola il bilancio è sostanzialmente equilibrato, dato che nei precedenti è arrivata sono arrivate 9 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte. L'ultimo precedente in ordine temporale risale a poco meno di un mese fa. Si tratta di Parma-Fiorentina, sfida che vide vincente la squadra di Cuesta col punteggio di 1-0.

Bilancio leggermente migliore, invece, per il Cagliari. Nei 14 incontri diretti da Guida la squadra sarda ha conquistato 6 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. L'ultimo incontro risale a poco più di un anno fa, quando il Cagliari uscì sconfitto per 2-1 dalla sfida del Penzo contro il Venezia.

L'unico incontro arbitrato da Guida tra Cagliari e Fiorentina risale al 26 aprile 2015. In quella sfida fu la squadra sarda ad uscire vincitrice dal rettangolo di gioco dello Stadio Franchi battendo la squadra viola col punteggio di 1-3.

Per quanto riguarda il metodo di arbitraggio, l'arbitro classe 1981 ammonisce in media quasi 5 volte a partita. 55 invece sono state le espulsioni e 83 i rigori concessi.