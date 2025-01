NAZIONE, Viola-Henrique, pronta un'altra maxi offerta

© foto di pietro.lazzerini

"Voglia di colpo grosso: Henrique, altra mossa. Pronta la maxi-offerta". Con questo titolo, La Nazione, nelle sue pagine sportive, torna forte sulla trattativa in corso tra la Fiorentina e il Botafogo per Luiz Henrique, grande obiettivo del mercato viola in questo gennaio. Domanda e offerta - riferisce il quotidiano - si sono già incrociate almeno un paio di volte, ma l’esito non è andato nella direzione in cui voleva (e vorrà) il club viola.

Una quindicina i milioni ’sparati’ da Firenze intorno alla fine dell’anno 2024, una ventina (18 più due di bonus) quelli rilanciati un paio di giorni fa. Il Botafogo però ne chiede molti di più, di milioni: 30. Ma la Fiorentina non molla. Affatto. Anzi, il pressing su Luiz Henrique è destinato a prendere maggiore forza nelle prossime ore. Magari dopo l'ennesimo contatto fra il dg Ferrari, il ds Pradè e il patron viola, Rocco Commisso. La concorrenza del Lione?È vera ed è giusto registrarla, ma alla fine non avrebbe la stessa consistenza della volontà della Fiorentina.