NAZIONE, Torino e Verona due gare da Champions

La classifica non la guarda Raffaele Palladino che ha risposto così in conferenza stampa post Genoa anche se sa benissimo che la sua Fiorentina è al terzo posto. Come riporta La Nazione, il tecnico non vuole galvanizzare troppo l'ambiente e chiama quindi alla prudenza riguardo alla posizione in zona Champions League. Nessuno vuole ancora farci il pensiero anche perché la stagione è lunga, ma il gioco di questa Fiorentina permette di sognare.

E poi un occhio al calendario: in campionato prima della sosta i viola giocheranno domani a Torino contro i granata e poi in casa contro il Verona. Due ostacoli non insormontabili e che possono rappresentare un salto di qualità definitivo verso la zona Champions. Saranno comunque due partite complicate visto anche la gara contro il Genoa. I viola però hanno più qualità di Torino e Verona. E poi la Fiorentina viene da una striscia di sei vittorie consecutive tra campionato e Conference. Oltre al gioco, la forza di questa Viola è il gruppo e allora Firenze con questa squadra può davvero sognare in grande.