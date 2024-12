NAZIONE, Ecco i tre sintomi della rinascita di Sottil

FirenzeViola.it

Dopo Kean, l’altro grande eroe della serata è stato senza dubbio Riccardo Sottil. Il prodotto del vivaio viola, come analizza La Nazione, è rinato dopo un’estate complicata in cui era stato anche al centro delle voci di mercato.

E persino Palladino ha voluto blindarlo, raccogliendone ora i frutti. La prestazione di ieri lascia intravedere tre buone notizie: la prima riguarda la sua posizione in campo a sinistra, dove, oltre ad attaccare, si è anche sacrificato per coprire in difesa; la seconda è il fatto che sia sempre presente durante il match e che si arrabbi nei limiti del consentito, dimostrando così il suo attaccamento alla causa; la terza è poi ovviamente il bellissimo gol, sintomo di lucidità e qualità.