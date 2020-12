MEDIASET, Caicedo è già un ex Lazio: viola o Qatar

L'ultima giornata di campionato, con la discussione con Inzaghi dopo l'esclusione di San Siro, è stata la goccia finale. Felipe Caicedo ormai è un ex. Non rimane che capire se se ne andrà a giugno, come preferirebbe lui (secondo quanto riferisce il Messaggero in Qatar c'è un offerta di ingaggio intorno ai 7 milioni), o se la Lazio rinuncerà all'attaccante ecuadoriano già a gennaio (sulle sue tracce c'è la Fiorentina). Sembra incredibile che quello che fino a poche settimane fa era considerato l'eroe della zona Cesarini in salsa biancoceleste sia ormai destinato all'addio. Come spiega sul suo sito Sportmediaset, il poco spazio che ormai riesce a ritagliarsi in squadra lo sta portando lontano da Roma. L'ipotesi Fiorentina resta sempre valida, visto che la dirigenza viola si sta muovendo per regalare a Prandelli un attaccante. Oltre a Caicedo, a Firenze si stanno valutando le piste che portano a Lasagna e Inglese.