LA NAZIONE, Blitz per Milik: Cutrone la chiave?

Nonostante per Piatek Fiorentina ed Hertha Berlino siano vicinissimi, secondo La Nazione i viola hanno preso tempo per parlare col Napoli di Milik. Il primo tentativo si era arenato, oggi però la situazione è diversa, così come l'approccio del club di Commisso grazie alla possibile chiave Cutrone, il quale verrebbe spinto verso Napoli con la possibilità di giocare in Europa. Sarebbe fuori da ogni discorso Castrovilli. Più facile - si legge - che nell'operazione Milik-Cutrone venga coinvolto Pezzella.