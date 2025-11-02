Dagli inviati
I giocatori iniziano a lasciare il Franchi: via con le macchine, probabile ritiro
Dopo più di due dalla fine della gara col Lecce, la Fiorentina inizia piano piano a lasciare il Franchi. La squadra di Pioli, infatti, fino a poco fa è rimasta all'interno dello stadio mentre per il club si è aperta una fase di riflessione che prevede anche la possibilità del ritiro punitivo. Intanto, in attesa di aggiornamenti, i calciatori viola iniziano a lasciare l'impianto di Campo di Marte a bordo delle proprie macchine, forse dirette al Viola Park.
