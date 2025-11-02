Serie A, il Bologna batte il Parma. Stasera Milan-Roma: le formazioni ufficiali
Dopo due pareggi consecutivi, il Bologna ritrova la vittoria in campionato e lo fa nel derby emiliano contro il Parma. I crociati, tra l'altro, passano avanti dopo appena 13 secondi grazie alla rete di Bernabé (la terza più veloce della storia della Serie A a tre punti). Poi, però, sale in cattedra Castro che con una doppietta ribalta la squadra di Cuesta, rimasta intanto in dieci per l'espulsione di Ordonez. In pieno recupero arriva anche il 3-1 definitivo di Miranda. Il Bologna sale così al quinto posto in classifica, a quota 18 punti, mentre il Parma resta sedicesimo a quota 7.
A breve invece Milan-Roma, posticipo della domenica. Queste le scelte ufficiali:
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Modric, Fofana, Bartesaghi; Nkunku, Leao. Allenatore: Massimiliano Allegri.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hermoso, Ndicka; Celik, Kone, El Aynaoui, Wesley; Soule, Cristante; Dybala. Allenatore: Gian Piero Gasperini
