Fa festa il Milan. Pavlovic e Maignan regalano i tre punti: battuta 1-0 la Roma
Fa festa il Milan a San Siro. La squadra di Allegri (visibilmente emozionato nel ricordare Giovanni Galeone, suo mentore scomparso oggi) fa suo il big match della domenica di campionato, piegando la Roma per 1-0 grazie alla rete di Pavlovic. Da segnalare nel secondo tempo la ghiotta chance dei giallorossi su rigore, parato da Maignan a Dybala tenendo il punteggio invariato fino alla fine. I rossoneri festeggiano e salgono a quota 21 punti, assieme proprio alla squadra di Gasperini e all'Inter, dietro al Napoli capolista (22 punti).
