Buso stuzzica: "Fossi la Fiorentina andrei in FIGC e chiederei Silvio Baldini"

Nel corso del post partita di “Viola in campo” su RTV38, l’ex attaccante oggi allenatore Renato Buso, ha lanciato questa provocazione per la panchina della Fiorentina: “Fossi nei dirigenti andrei subito dalla Figc e chiederei una deroga per portare in panchina Silvio Baldini. È l’unico che in questo momento potrebbe portare la Fiorentina fuori dalla crisi dandogli un gioco e riportando equilibrio”.