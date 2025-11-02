Buso stuzzica: "Fossi la Fiorentina andrei in FIGC e chiederei Silvio Baldini"
Nel corso del post partita di “Viola in campo” su RTV38, l’ex attaccante oggi allenatore Renato Buso, ha lanciato questa provocazione per la panchina della Fiorentina: “Fossi nei dirigenti andrei subito dalla Figc e chiederei una deroga per portare in panchina Silvio Baldini. È l’unico che in questo momento potrebbe portare la Fiorentina fuori dalla crisi dandogli un gioco e riportando equilibrio”.
