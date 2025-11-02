Fiorentina su Vanoli, che intanto incontra il Genoa: Grifone anche su De Rossi
Intreccio di panchine che riguarda l'asse Firenze-Genova, come racconta in questi minuti Sky Sport: il Genoa infatti, separatosi da Vieira nelle scorse ore, si accinge a scegliere il nuovo allenatore e in serata avrebbe incontrato sia Paolo Vanoli che Daniele De Rossi, mentre rimane più defilato Luca Gotti. Sull'ex tecnico del Torino, l'emittente conferma l'interesse e il contatto che avrebbe già avuto con la società viola, sempre più propensa a sostituire Stefano Pioli.
